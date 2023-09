Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Em meio à expectativa para a onda de calor que deve atingir o Paraná na próxima semana, a cidade de General Carneiro, no Sul do estado, chegou a registrar a temperatura de 1,7ºC na madrugada deste sábado (16), segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Apesar da mínima baixa, a previsão é de que o dia seja de sol em General Carneiro, com máxima de 26ºC ainda neste sábado.

Outras cidades do Paraná também tiveram madrugadas e manhãs geladas. Pinhão teve mínima de 6,3ºC, Francisco Beltrão e Telêmaco Borba registraram 6,4ºC, seguidos de Palmas, com 6,5ºC. Curitiba teve mínima de 10,8ºC, Maringá foi de 15,3ºC, Londrina fez 11,2ºC e Cascavel chegou a 11,3ºC.