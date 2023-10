Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma nova frente fria se aproxima do Paraná e pode provocar chuva com risco de temporal em algumas regiões do estado.

De acordo com o Simepar, o tempo fica estável na maioria das cidades nesta terça-feira (3). As temperaturas podem ficar elevadas nas regiões norte e oeste, com máximas de 30ºC.

A instabilidade retorna com força na quarta-feira (4). A frente fria chega ao estado, podendo provocar temporais.

Na quinta-feira (5) as chuvas diminuem, mas devem continuar fracas na região leste e também no norte paranaense. O tempo fica abafado na sexta-feira (6) com risco de chuva.