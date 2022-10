Frente fria chega ao Paraná e Simepar estima temperaturas perto de 0°C

Chega ao Paraná, entre a noite deste domingo (30) e a madrugada desta segunda-feira (31), uma intensa frente fria, que deve derrubar as temperaturas em algumas regiões. Em cidades mais ao Sul, como General Carneiro e Palmas, os termômetros podem chegar perto dos 0°C.

De acordo com o meteorologista Samuel Braun, do Insituto Meteorológico Simepar, a chuva ainda deve permanecer no estado, pelo menos até esta segunda-feira (31), mas o destaque é para o intenso declínio das temperaturas.

Em Curitiba, o dia mais frio deve acontecer na quarta-feira (1), com mínimas de 5°C. Já a máxima deve acontecer na segunda-feira (31), com 23°C. A partir de terça-feira (1), os termômetros não devem passar de 15°C ao longo de toda a semana,

Neve em outros estados

Segundo o MetSul, a frente fria pode trazer até neve para Santa Catarina e Rio Grande do Sul. “A massa de ar polar é tão intensa e fora dos padrões normais que alguns modelos por dias têm sugerido a possibilidade de queda de neve no começo do mês nas áreas de maior altitude do Sul do Brasil, o que jamais foi registrado em novembro em um século de observações”, diz o Metsul.

A pequena possibilidade de neve acontece entre os dias 1 e 2 no Planalto Sul Catarinense e nos Aparados da Serra, do Rio Grande do Sul.