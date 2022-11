O meteorologista Samuel Braun, do Simepar, explicou que isso acontece por conta da massa de ar polar que entrou no Estado pela Argentina e Paraguai.

“Por isso, a redução da temperatura, temperaturas mais baixas ocorrem nestas regiões. Como essa massa veio dessas regiões, o frio está sendo bem rigoroso, tanto que em várias estações do noroeste, do oeste e do sudoeste e centro-sul, essa manhã está sendo a mais fria para o mês de novembro desde a instalação das estações do Simepar, em 1997. Nunca tinha feito tanto frio num mês de novembro em comparação a esse 1 de novembro de 2022”. comenta o meteorologista Samuel Braun

Recordes de temperaturas mínimas no Paraná, nesta terça-feira (1). Foto: Simepar.

Por conta disso, a terça-feira deve continuar com a presença de nebulosidade em boa parte do Paraná e ainda com condição para chuviscos, chuva fraca. Essa condição só não é válida para o Oeste e Sudoeste do Paraná, onde o tempo está melhorando com o avanço do ar mais seco e mais frio.