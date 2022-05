Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Consequência indireta do ciclone subtropical que atingiu várias cidades do Sul do Brasil nos últimos dias, o frio intenso e ventos gelados próprios do fenômeno, podem seguir até o final desta semana no Norte Pioneiro do Paraná. Segundo o meteorologista do Simepar, Reinaldo Kneib, hoje a temperatura mais baixa registrada em alguns municípios da região foi de 3,2 graus, por volta das 7 horas. Ele explicou que abaixo de 5 graus, com céu limpo e sem vento, há possibilidades de geadas leves nas baixadas. A temperatura deve subir um pouco mais daqui a dois dias, mas apenas na segunda-feira ela chega aos 13 graus, aproximadamente, tornando-se mais agradável. Nova frente fria deve ocorrer no final do mês, mas com menos intensidade.

Ainda de acordo com o meteorologista, não é raro esfriar no mês de maio. “O incomum nesta situação, é o prolongamento dos dias frios, como está ocorrendo agora. Geralmente, em maio, há dias com baixas temperaturas, mas não sequentes como nesse momento”, explicou.

A temida Geada Negra, como os noticiários estão informando, não deve ocorrer no Norte e Norte Pioneiro do Paraná. “A Geada Negra também é uma consequência dos ventos gelados, mas ela pode atingir as regiões mais frias do Estado, como a Sul, Sudeste e Centro Oeste do Paraná. “O Norte do Estado já é, por natureza, mais quente, portanto, não deve registrar geada negra”, disse, porém, esse fenômeno é diferente da geada comum, porque ela só é percebida dias após a sua ocorrência, quando a plantação aparece queimada até a sua raiz.