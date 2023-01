Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Final feliz e cheio de amor para os gatinhos que foram encontrados por garis no lixo em Contagem, Belo Horizonte. Cristiano Fidelis Moreira, que trabalha há anos varrendo as ruas, acolheu os filhotes e eles foram adotados pela gata da família dele. A nova mamãe está amamentando os bichinhos!

Os gatinhos foram covardemente abandonados num saco de lixo. Indignado, Cristiano publicou um vídeo mostrando o resgate dos bichanos.

“Acabando de recolher o lixo aqui, no conjunto Água Branca, olha o que encontramos dentro do lixo. Covardia. Olha a covardia. Íamos recolher os gatinhos sem ver. É a humanidade que temos. Coração podre. Revoltante”, afirmou no vídeo o profissional.

caso

Os gatinhos foram encontrados num saco preto jogado no lixo, em 2 de janeiro, numa segunda-feira.

Cristiano contou que os profissionais realizavam as coletas, quando perceberam que algo se mexia em um dos sacos de lixo. “Olhamos e encontramos os dois gatinhos”, afirmou.

O trabalhador conta que os bichinhos estavam lançados à própria sorte: “maltratados e com muita pulga”. “Sem pensar duas vezes, colocamos eles dentro da cabine do caminhão, com uma caixinha. Colocamos água e comida para eles”, afirmou. Em seguida, levou-os para casa.

“Parece coisa divina de Deus. Eles estavam muito assustados”, completou Cristiano.

Final feliz

Cristiano os levou os filhotes no mesmo dia para casa. Ele e a família amam animais!

Na casa deles moram uma gata, três cachorras e até calopsita, agora vivem em harmonia os filhotinhos!.

O lindo de tudo é que não só Cristiano, mas todos seus animais adotaram os novos irmãozinhos que ganharam o nome de Farofa e Zangado.

A gata dele teve um filhote há dois meses e imediatamente adotou os novos filhinhos e até os amamenta. Eles estão sendo bem cuidados e recebendo muito amor de todos de casa.

“Eles já são parte da família”, disse o gari.

Confira o vídeo do dia do resgate e depois a reportagem deles com a nova família: