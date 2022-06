Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O 41º Informe Epidemiológico semanal da dengue, publicado nesta terça-feira (7) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), registra 7.557 novos casos da doença e mais três óbitos no Paraná.

Desde o início do atual período sazonal, em 1º de agosto de 2021, são 196.053 casos suspeitos, com 86.809 confirmações. O Estado contabiliza 41 mortes pela doença.

Os óbitos divulgados no informe desta terça são de dois homens e uma mulher com idades entre 53 e 79 anos. Eles residiam em Paranacity, Marechal Cândido Rondon e Santa Helena. As mortes ocorreram entre 2 e 10 de maio de 2022 e todos apresentavam comorbidades.

Até o momento, 383 municípios registraram notificações de dengue e, destes, 343 confirmaram a doença – 311 municípios têm autoctonia, ou seja, a dengue foi contraída na cidade de residência. Há ainda, 43.738 casos em investigação.

“Apesar de as temperaturas estarem mais baixas ainda confirmamos aumento de casos e óbitos no Estado pela doença. Por isso, temos de continuar a monitorar e remover potenciais criadouros para evitar a proliferação do mosquito transmissor”, alertou o secretário de Estado da Saúde, César Neves.

Confira o informe completo AQUI .