Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta, nesta terça-feira (22), para chuvas intensas nas regiões do Oeste, Noroeste, Sudoeste Paranaense, Sudeste Paranaense e Centro-Sul Paranaense. O comunicado vale para todo o dia e é classificado como “perigo potencial”.

De acordo com o Inmet, pode haver chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h, além de risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Veja algumas instruções em casos de tempestades:

Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), na quarta-feira (23) a previsão é de chuva localizada, com a nebulosidade diminuindo ao longo do dia e temperaturas mais altas no Oeste e Noroeste do estado. Em Curitiba, na quarta-feira, a previsão é de chuva, com mínima de 16ºC e máxima de 24ºC.