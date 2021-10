Escutar esta notícia Escutar esta notícia

As obras para alargar a faixa de areia na Praia Central de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, tem causado um aumento de registros de tubarões no local. As informações são do g1.

Desde agosto, quando a draga passou a operar no local, ao menos 16 tubarões de médio porte foram avistados no mar. A contagem é feita pela curadoria do Museu Oceanográfico da Universidade do Vale do Itajaí (Univali).

A reportagem ouviu o biólogo André Rodrigues Neto, que disse que o aparecimento dos animais no local possui relação com as mudanças feitas na orla.

“Os tubarões têm um senso olfativo e sensorial muito aguçado. Então, qualquer movimentação, que a gente chama de frenesia alimentar, acaba atraindo esses animais para cá”, explica o biólogo.

Ainda de acordo com o g1, as aparições dos tubarões são comuns e não há motivo para preocupação, pois as espécies avistadas não costumam atacar.

De acordo com a prefeitura de Balneário Camboriú, o maior avistamento dos tubarões já era esperado. Segundo a secretária de Meio Ambiente, Maria Heloísa Lenzi, o aumento dos registros ocorre porque os moradores e visitantes estão mais atentos ao que ocorre na região.