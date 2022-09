“Olha que força!”, pescador salva sucuri presa em rede de pesca. Vídeo

Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma sucuri foi salva por um pescador após ser flagrada presa em uma rede de pesca em um rio de Itarumã, no sudoeste de Goiás. A situação aconteceu neste sábado (3). O guia de pesca Luis Cláudio Rodrigues, de São Paulo, foi quem resgatou o animal e cortou as redes que sufocavam o bicho.

A cobra chegou a sofrer cortes com a pressão da rede. Um vídeo mostra o momento do resgate. A sucuri foi avistada próximo de um galho de árvore. Não se sabe há quanto tempo ela estava presa ali. O guia de pesca pede para o colega desligar o motor do barco em que está com outras pessoas.