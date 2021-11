Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma onça parda foi encontrada presa em uma armadilha na zona rural de São Carlos do Ivaí, no noroeste do Paraná. O animal foi resgatado pela Polícia Ambiental, examinado por veterinário e depois solto na mata novamente.

O resgate foi feito na noite desta sexta-feira (26). Os policiais ambientais foram acionados pelo dono de uma propriedade rural, que encontrou a onça parda presa em um laço preparado para a captura de capivaras.

Membros do Instituto Água e Terra do Paraná (IAT) acompanharam o resgate. Os policiais precisaram imobilizar o animal, que estava bastante nervoso, para fazer a retirada da armadilha.

Um médico veterinário examinou o animal e constatou que os ferimentos causados pela armadilha eram mínimos. Desta forma, a onça foi solta novamente em seu habitat natural. O responsável pela armadilha não foi identificado.