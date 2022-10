Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Nova onça na área! Mais um registro foi feito da onça-pintada Indira e do novo filhote. Durante o passeio pelo Parque Nacional do Iguaçu, a dupla foi flagrada pelas câmeras do Projeto Onças do Iguaçu.

O filhotinho, que ainda não teve o sexo revelado, tem aproximadamente três meses, e já está passeando com a mãe. A localização dos animais serão divulgadas por questões de segurança. Os filhotes ficam com a mãe até cerca de dois anos de idade, depois disso eles se separam e vão estabelecer os próprios territórios.