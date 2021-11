Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Duas onças do Parque Nacional do Iguaçu invadiram o Parque das Aves, em Foz do Iguaçu, e mataram 172 flamingos durante a madrugada desta terça-feira (9). Indira e o filhote Aritana, que está aprendendo a caçar, adentraram o recinto as aves e fizeram o ataque.

Alguns flamingos vieram a óbito pelo estresse da situação (fenômeno chamado de miopatia de captura). Apenas 4 flamingos estão vivos.

O Parque decretou luto de três dias e tem previsão de reabertura ao público na sexta-feira (12).

Neste momento, os colaboradores que criaram a colônia de flamingos desde 1995, quando os 16 primeiros indivíduos resgatados, estão sendo acolhidos. No Parque das Aves, os animais encontraram uma segunda chance de vida, recebendo todos os cuidados e atenção da equipe técnica, posteriormente se reproduzindo e gerando a colônia.

“Essa cicatriz ficará para sempre na história do Parque, porém estamos confiantes de que recomeçaremos a colônia de flamingos e uma nova história. Pedimos a todos que, em respeito ao nosso trabalho, que não divulguem informações, imagens, sobre esse acontecimento, que não venham de nossos canais oficiais”, conclui o parque.