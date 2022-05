Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Dois pescadores de Matinhos, no Litoral do Paraná, foram multados em R$ 18 mil por abaterem três tubarões, conhecidos como tubarão negro, na semana passada. A multa aconteceu após vídeos viralizarem nas redes sociais. Uma equipe do Batalhão de Polícia Militar Ambiental, agentes de fiscalização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do Instituto Água e Terra receberam denúncias de maus tratos.

De acordo com o Batalhão de Polícia Militar Ambiental, os pescadores foram autuados por pesca ilegal e tiveram todo o material de pesca apreendido. Os pescadores, por sua vez, dizem que a captura foi ´por acaso´. Eles foram à Câmara Municipal na última segunda-feira (23) expor a situação.

