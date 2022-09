Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um cão labrador de 10 anos de idade teve um reencontro emocionado com a tutora dele no último dia 5 de setembro. Marley fugiu da casa onde mora em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), e era procurado pela família responsável por ele.

O animal foi encontrado às margens da BR-116, na altura do km 126, por uma equipe da concessionária de rodovias Arteris Planalto Sul. Ele foi localizado na madrugada de 4 de setembro e estava com uma fratura.

Marley foi resgatado e levado para uma clínica veterinária parceira da concessionária. Este é o procedimento que a empresa costuma adotar sempre que uma equipe se depara com um animal ferido e em situação de risco na rodovia.

Enquanto o cão recebia cuidados médicos, a equipe da clínica conseguiu identificar a tutora do animal por meio das redes sociais. Janaina de Almeida havia feito uma publicação sobre as buscas a Marley, nas quais incluiu várias fotos do mascote, o que facilitou a localização.

Cuidados com animais domésticos

A incidência de animais domésticos nas proximidades das rodovias é um sério risco para o trânsito. Além disso, para eles próprios, visto que os animais têm muita dificuldade para sobreviver sem o auxílio de humanos.

Por isso, a concessionária Arteris reforça aos tutores o alerta para que os cuidados sejam redobrados, principalmente em localidades próximas de rodovias.

Nas situações como a de Marley, a concessionária realiza o resgate e o tratamento. Em seguida disponibiliza para adoção, caso o tutor não seja localizado. Os animais disponíveis para adoção são divulgados no perfil do twitter da Arteris Planalto Sul por meio da campanha #MeAdota.

Assista ao vídeo do reencontro de Marley e a família:

Marley segue em tratamento, por conta da fratura.