Pescadores de Cascavel foram surpreendidos no último sábado (17) no Lago de Itaipu em Santa Helena, no oeste do Paraná. A dupla de cunhados estava de caiaque pelo lago quando viu algo estranho na areia, de perto os dois amigos confirmaram que se tratava de um cobra sucuri morta.

O animal tem aproximadamente 4 metros de comprimento, no vídeo feito pelos pescadores, Cassio Gaboardi e o Peterson Tossetto, dá para ver que o réptil estava com a cauda e a cabeça enrolados. Há mais de sete anos que pescam naquela região e nunca viram uma de perto.

Não se tem confirmação de como a cobra foi morta no entanto tinha machucados na cauda e a suspeita é de que tenha sido ferida pela hélice de um barco.