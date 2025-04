Uma chuva de meteoros poderá ser vista do Paraná na madrugada desta terça-feira (22), por volta das 2h. No entanto, alguns locais são melhores para contemplar o espetáculo celeste, já que algumas regiões devem apresentar alto nível de nebulosidade.

Onde assistir à chuva de meteoros no Paraná?

Embora a visibilidade não esteja totalmente garantida, há chance de contemplar o espetáculo celeste em áreas ao redor de municípios como Apucarana, Umuarama, Cianorte, Santo Antônio da Platina, Foz do Jordão, Marquinho e Sertanópolis, de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Para assistir a olho nu, é necessário procurar um horizonte Norte sem qualquer poluição luminosa. Quanto mais escuro o local e seus arredores, mais chances de observar os meteoros.

“Nas regiões do Norte Pioneiro, Norte Central, Noroeste, Oeste, Sudoeste e Centro-Sul, a previsão indica predomínio de nebulosidade alta, caracterizada por nuvens mais elevadas e menos espessas, o que pode permitir aberturas pontuais no céu na noite de segunda e madrugada de terça-feira (22), explica Júlia Munhoz, meteorologista do Simepar.

Em contrapartida, a maior concentração de nuvens deverá impossibilitar a visualização do fenômeno nos Campos Gerais, Sudeste, Região Metropolitana de Curitiba e Litoral.

Como acontece o fenômeno?

A chuva de meteoros Líridas ocorre porque a Terra vai cruzar, entre segunda (21) e terça-feira (22), a órbita por onde passou o cometa Thatcher, descoberto em 1861. Os fragmentos da chuva de meteoro Líridas são deixados por este cometa enquanto ele orbita o Sol.

A chuva de abril recebe este nome em homenagem à constelação de Lyra, considerada o radiante da chuva, ou seja, o ponto no céu de onde os meteoros parecem se originar.