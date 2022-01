Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um novo filhote de onça-pintada foi flagrado no Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, na Região Oeste do Paraná (veja abaixo). De acordo com pesquisadores do Projeto Onças do Iguaçu, o animal ainda não havia sido visto no Brasil e na Argentina.

O flagra foi registrado graças às 60 armadilhas fotográficas instaladas no Parque. O filhote de onça-pintada é um macho. Conforme os especialistas, ele foi identificado como “inédito” por meio do padrão de manchas, que funcionam como uma espécie de impressão digital, pois são únicas em cada animal.

No vídeo, é possível ver o filhote cheirando uma árvore da espécie peroba-rosa, utilizada como arranhador por outras onças pardas e pintadas.

O nome do novo morador ainda deve ser definido. As opções são de origem tupi-guarani: Caapuã (aquele que vive no mato) ou Apoena (aquele que enxerga longe).

Veja o momento que a onça é flagrada: