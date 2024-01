Um acidente envolvendo pelo menos sete veículos interdita totalmente a BR-277 na manhã desta terça-feira (30). A colisão aconteceu no quilômetro 138 da rodovia, no trecho que passa por Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Uma pessoa morreu.

Não se sabe ainda como o acidente aconteceu, mas envolveu uma carreta, dois caminhões e quatro carros. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão foi um engavetamento.

Uma pessoa morreu. Conforme a PRF, era o passageiro de um dos caminhões envolvidos, um caminhão baú. Além da vítima fatal, outras duas pessoas se feriram.

Por conta do acidente, toda a rodovia precisou ser interditada no sentido a Ponta Grossa. Ainda não há previsão para liberação, pois a PRF aguarda a chegada e o trabalho da perícia e do Instituto Médico-Legal (IML). Por volta das 8h, a fila na rodovia era de 3 quilômetros.