Um homem foi preso na última sexta-feira (8) suspeito de mandar matar outro homem em fevereiro deste ano, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC). Além dele, outro envolvido no crime foi preso durante o cumprimento do mandado.

De acordo com a Polícia Civil, a dupla presa tem 22 e 35 anos. A vítima foi identificada como Edson José Amâncio de Souza. Um dos suspeitos quis vingar a morte do irmão, pois flagrou a vítima em posse do aparelho de som que pertencia a ele.

O delegado Diego Valim explicou que no dia do crime, os suspeitos foram até a casa de Souza e efetuaram disparos de arma de fogo contra ele.

Imagens coletadas demonstraram que os autores foram até o local em um veículo, entraram na propriedade e efetuaram os disparos de arma de fogo contra a vítima. As investigações indicaram que o homem, de 22, foi o autor dos disparos, enquanto o segundo envolvido dirigia o veículo utilizado no crime.”, concluiu.

Veja o vídeo do momento da prisão de suspeito de vingar morte do irmão: