18 pessoas investigadas na Operação Balestilha foram denunciadas pelo Ministério Público do Paraná, por meio do Núcleo de Curitiba do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado). A denúncia classifica dois dos denunciados por participação efetiva em facção criminosa, sendo um dos integrantes está em um presídio federal.

São treze homens e 5 mulheres que são investigados por associação ao tráfico de drogas realizado em núcleos espalhados em cidades do Paraná.

O grupo atuava em Toledo, Cascavel, Campo Largo e Curitiba. Em Campo Largo, em uma residência, havia estrutura de um pequeno laboratório.

Um dos denunciados por tráfico, pela posse de cocaína, era réu primário e tinha autorização de registro de armas como colecionador, atirador desportivo e caçador (CAC), inclusive com autorização de posse de uma submetralhadora, arma que, entretanto, não foi encontrada.

Ao todo, foram denunciados dez crimes, incluindo o tráfico de drogas, posse de instrumentos para tráfico (como balança e prensa hidráulica) e falsificação de documento. A denúncia foi recebida e tramita na 3ª Vara Criminal de Curitiba.

Sobre a investigação

Conforme apurado, os investigados atuam no transporte de drogas a partir de Toledo e Cascavel, no Oeste do Estado, tendo como destino a capital, onde as diferentes células se ocupariam da distribuição e venda das drogas, especialmente no Bairro Alto e na Cidade Industrial de Curitiba.

As mulheres denunciadas são esposas e familiares de investigados, também envolvidas no empreendimento criminoso.

Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos no dia 1° de julho, deste ano.