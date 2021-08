Escutar esta notícia Escutar esta notícia

*2 BPM FAZ APREENSÃO DE SOM AUTOMOTIVO EM WENCESLAU BRAZ E SIQUEIRA CAMPOS*

Em duas ações distintas, a Polícia Militar atendeu ocorrências relatando perturbação com uso de som automotivo.

Na primeira delas, por volta das 00h00min de sábado, equipe de Siqueira Campos recebeu informações sobre aglomeração com algazarra e som alto, além de menores de idade consumindo bebida alcoólica. De imediato a equipe deslocou ao endereço, praça do santuário, e constatou apenas o som em volume excessivo de um veículo Renault Sandero com o porta-malas aberto, sendo o condutor encaminhado para Termo Circunstanciado de Infração Penal – TCIP por perturbação do sossego e o *equipamento de som foi apreendido.*

Na segunda ação, já em Wenceslau Braz, Av. Pedro Boiczuch, equipe em patrulhamento deparou-se com som excessivamente alto, proveniente de uma VW Saveiro. Ao realizar abordagem, nada de ilícito foi encontrado, porém o veículo possuía pendências administrativas e foi *apreendido bem como duas caixas de som,* que causava a perturbação do sossego alheio. O responsável também foi encaminhado para confecção de TCIP.