A equipe da Polícia Militar de Wenceslau Braz realizou, no início da tarde desta quinta-feira (22), a prisão de um indivíduo suspeito de praticar furtos no município.

De acordo com as informações apuradas pela Folha Extra, a equipe da Polícia Militar foi acionada na quarta-feira (21) para prestar atendimento a ocorrência de invasão e furto em uma farmácia na região Central. Na ocasião, o suspeito havia entrado no estabelecimento pelo teto. Já na manhã desta quinta-feira, novamente a equipe da Polícia Militar foi acionada para prestar atendimento a uma ocorrência de invasão e furto, desta vez, em um supermercado no Centro do município.

Após as denúncias os Policiais do Serviço de Inteligência da 2ª Companhia de Polícia Militar de Wenceslau Braz, saíram em diligências, onde de posse das imagens dos sistemas de vigilância dos dois estabelecimentos e informações que o suspeito havia se hospedado em um hotel da cidade, lograram êxito em encontrar o suposto autor tentando embarcar na rodoviária de Wenceslau Braz em um ônibus para Joaquim Távora, cidade onde segundo o suspeito este reside.

Sendo assim com apoio da equipe de Rádio Patrulha após abordagem foi realizada a identificação do possível autor, onde em revista pessoal, foi encontrado de posse do mesmo objetos como moedas e cédulas de dinheiro e remédios oriundos dos furtos, além de ferramentas usadas para realização dos crimes e também uma carteira feminina, diversos relógios e outros objetos não reclamados e de procedência duvidosa.

Ato contínuo, com um cachimbo para utilização do entorpecente CRAK, todos os objetos e o detido foram encaminhados e entregues a 36ª SDP da Polícia Civil.