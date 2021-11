Um acidente entre três veículos deixou um casal morto e cinco pessoas feridas, entre elas duas crianças, em Imbituva, região central do Paraná, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Conforme a PRF, a batida entre dois carros e uma motocicleta aconteceu na BR-153, na tarde de domingo (28).

Segundo a polícia, o casal que morreu estava em um carro que parou no meio da pista após o acidente. O homem tinha 36 anos e morreu no local, enquanto a mulher, de 26, chegou a ser levada de ambulância para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Além do casal que morreu, duas crianças que estavam no mesmo veículo, de cinco e oito anos, foram levadas até o hospital com ferimentos graves, de acordo com a PRF.

No outro carro envolvido, que parou fora da rodovia, o motorista, de 50 anos, sofreu ferimentos graves. Enquanto na motocicleta, que também foi atingida, o piloto, de 24, e a garupa, de 20, tiveram lesões leves.

Os corpos foram recolhidos ao Instituto Médico-Legal de Ponta Grossa. A Polícia Civil investiga o caso.