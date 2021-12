Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um adolescente de 17 anos foi flagrado com droga e apreendido após fuga frustrada uma motocicleta furtada na tarde de domingo, 5, em Santo Antônio da Platina/PR.

No cruzamento da avenida Oliveira Motta com a rua José Bonifácio, policiais da Rocam avistaram uma motocicleta suspeita, cujo condutor, ao perceber a aproximação da Polícia Militar, iniciou fuga ‘furando’ o sinal vermelho do semáforo.

Ao entrar na rua Coronel Joaquim Rodrigues do Prado, o condutor pulou da motocicleta em movimento e continuou a fuga a pé, entrando na praça central do munícipio, colocando em risco crianças e famílias que estavam no local. No entanto, o adolescente se rendeu pouco tempo depois. Com ele foram encontradas duas porções de cocaína, e em consulta à motocicleta, foi constatado que ela estava com alerta de furto ocorrido em Ibaiti/PR.