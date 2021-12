Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem, de 37 anos, ficou ferido com gravidade após colidir a moto que conduzia contra uma canaleta. O acidente foi registrado na altura do Km 2 da PR-862, em Ibiporã, no Norte do Paraná, no final da manhã deste domingo (19). O veículo tinha placas de Maringá. Com a força do impacto, a moto, modelo Honda CB 1000, ficou praticamente destruída.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, que atendeu a ocorrência, o motociclista ia no sentido Jataizinho à Ibiporã, quando perdeu o controle do veículo e bateu contra uma canaleta. O homem teve ferimentos graves, foi socorrido com auxílio do helicóptero do Samu e encaminhado para o hospital.