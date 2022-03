Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Rotam prendeu um traficante na noite de domingo, 27, com pedras de crack, em Jacarezinho/PR.

A equipe estava em diligências para combater o tráfico de drogas no bairro Nossa Senhora das Graças, quando no cruzamento da rua Mandaguari com a rua 13 de Maio, abordou um suspeito, que de acordo com denúncias, tem envolvimento com este crime.

Em buscas no local em que ele foi abordado, os policiais encontraram 13 pedras de crack e uma balança de precisão.