Uma briga entre dois homens no início da tarde de quinta-feira, 21, no bairro Aeroporto, em Jacarezinho/PR, resultou em um deles baleado no rosto.

A equipe policial recebeu informação que na rua Augusto Hoffman, o vizinho do denunciante teria acabado de atirar em um homem, e que ele estava caído no local. As equipes de Rádio Patrulha e Rotam/Canil deslocaram-se ao endereço, e foram informados por populares que o homem havia sido atingido após suposta agressão sofrida pelo atirador.

Segundo testemunhas, após discussão um dos homens pegou um tijolo e começou a bater no capo do carro do outro. Em seguida, o atirador saiu de sua residência com um revólver na mão e disparou no rosto da vítima.