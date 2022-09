Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem foi detido durante o feriado de Sete de Setembro, em Cascavel, no Oeste do Paraná. Ele é suspeito de ameaçar o prefeito do município, Leonaldo Paranhos. As ameaças foram realizadas por redes sociais.

Diante das ameaças de tumultuar o desfile e utilização de uma motosserra, os policiais foram comunicados e por meio do serviço de inteligência, conseguiram deter um rapaz, com vários itens, inclusive inflamáveis.

Repolho, uma arminha de água, bananas, balões, fósforo, martelo, querosene e uma máscara do personagem Capitão América, foram alguns dos objetos apreendidos junto com o rapaz.

Os militares encontraram o suspeito saindo de uma residência, em uma motocicleta. Foi dada a ordem de parada, mas o piloto não acatou e empreendeu fuga. Durante a fuga, o homem perdeu o controle da motocicleta, caiu e foi detido.

Ao ser questionado para onde estava indo, ele confessou que se dirigia para o desfile. O homem foi encaminhado para o Fórum da cidade, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado.

Em entrevista na manhã desta segunda-feira (08), o tenente Ivo Wiepieski deu detalhes sobre o caso.

“Os objetos apreendidos não tinham conexão, mas poderiam ferir qualquer pessoa no evento. O homem de 29 anos, teria algum vínculo com a prefeitura, mas não é possível afirmar se anterior ou atual. Quando questionado sobre os objetos, ele não especificou nada, mas relatou que iria até o evento e iria fazer alguma coisa lá. Nosso encaminhamento foi para o Fórum devido as infrações de trânsito e desobediência da ordem policial. Cabe a Polícia Civil, caso haja a representação e inquérito policial aberto, investigar o fato,” informou o tenente.

Paranhos de colete

Cascavel teve um dia histórico com mais de 53 mil pessoas acompanhando o desfile, que reuniu quase 12 mil participantes e 80 entidades.

Do palanque, montado em frente à Catedral Nossa Senhora Aparecida, na Avenida Brasil, onde aconteceu o desfile, as autoridades municipais e das forças armadas acompanharam o desfile.

(Leonaldo Paranhos no Desfile de Sete de Setembro | foto: Secretaria de Comunicação)

Paranhos acompanhou todo o evento que começou às 16h e foi até próximo das 21h, vestindo um colete à prova de balas, a confirmação foi feita pela Secretaria de Comunicação (Secom) do município.

Nossa equipe entrou em contato com a Secom, que informou que o prefeito da cidade não irá se pronunciar sobre o fato. A informação de que se trata de um funcionário público afastado, não foi confirmada pela secretaria.