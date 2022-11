Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra Nattanzinho e sua equipe deitados no chão do camarim durante um tiroteio momentos antes do show do cantor que aconteceria na madrugada deste sábado (12/11), em Floriano, no Piauí. A confusão começou logo após a apresentação de Xand Avião. O dono do hit Tem Cabaré Esta Noite subiria ao palco na sequência.

Uma briga teria se iniciado às 2h e terminou com os disparos. O homem que morreu foi encontrado com uma arma na cintura e outra ao lado do corpo, segundo o G1.

Nattanzinho explicou que o tiroteio aconteceu antes dele subir ao palco. “Eu nem subi no palco, foi antes de subir no palco, já ouvi o tiroteio. Se Deus quiser vai estar todo mundo bem. Ainda estou aqui conversando com o pessoal para saber o que realmente aconteceu. Tomara que ninguém saia machucado”, disse o dono do hit Tem Cabaré Esta Noite.

