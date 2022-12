Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O corpo do homem encontrado morto com as mãos e os pés amarrados dentro de um córrego em Tamarana, no Norte do Paraná, foi identificado nesta quarta-feira (28) pelo Instituto Médico Legal de Londrina (IML). Trata-se de , Paulo Sérgio Bartholomeu, diretor do Colégio Estadual de Guaravera (Cegem), distrito de Londrina, e ex-candidato a vereador.

Homem encontrado morto no Paraná era diretor de escola e ex-candidato a vereador (Foto: Divulgação / Redes Sociais)

De acordo com a Polícia Militar (PM), o diretor estava desaparecido desde segunda-feira (26). O carro do ex-candidato foi encontrado incendiado. A vítima estava com a calça amarrada no rosto, ao lado de uma pedra coberta de sangue.