Operação realizada no fim da tarde desta quarta-feira, 08, por policiais civis de Ribeirão do Pinhal/PR, prendeu um homem de 32 anos, condenado pela Justiça pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores.

Ele foi apenado pelo Poder Judiciário a quatro anos e oito meses de prisão.

O criminoso estava foragido desde 28 de setembro de 2018, data da expedição da ordem judicial.

A ação de campo ocorreu no bairro conhecido como Cruz do Índio, em Abatiá/PR (Comarca de Ribeirão do Pinhal/PR), onde ocorreu o assalto pelo qual foi julgado.

Não houve resistência. Após ser detido, foi encaminhado para a Cadeia Pública de Bandeirantes/PR e está à disposição da Justiça.