Uma mulher de 37 anos morreu após ser eletrocutada, em Ipameri (GO), na segunda-feira (20). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima identificada como Alessandra Lima de Souza foi encontrada com uma extensão ligada na tomada grudada à mão, o chão do local estava molhado.

A mulher estava sozinha e o caso foi registrado como morte acidental causada por choque. A vítima era casada e deixou dois filhos. A mulher era dona de um bar na região.

Alessandra foi homenageada pelo prefeito de Ipameri nas redes sociais. “Perdemos a jovem Alessandra Lima de Souza – do Bar Por do Sol – em uma infeliz fatalidade. Uma esposa, mãe e avó, que nos deixa tão cedo. Meus sinceros sentimentos ao esposo, e aos filhos Lucas e Giselle”, escreveu o prefeito Jânio Pacheco. As informações são do Metrópoles