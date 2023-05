Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um carro capotou no início da manhã deste sábado (20), no KM 26, da BR-277, em Morretes, no Litoral do Paraná. As três pessoas que estavam no veículo ficaram feridas e uma delas em estado grave.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu em uma pista reta e foi entre um veículo Sentra Branco e um Sandero Vermelho. Os veículos se deslocavam sentido litoral, quando, segundo informações de testemunhas, o Sentra teria fechado o Sandero, o que causou o capotamento.

A PRF informou que localizou o Sentra estacionado em uma marina horas após o acidente. Contudo, o condutor do carro não foi localizado. Testemunhas afirmam que ele deixou o local utilizando um jet ski.