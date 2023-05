Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um motociclista, de 36 anos, morreu ao ser atingido por um ônibus, no km 267, na BR-373, em Prudentópolis, na região Central do Paraná, no início da noite desta sexta-feira (26). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o coletivo transportava estudantes.

Ainda, conforme a PRF, o ônibus seguia sentido Guarapuava, quando invadiu a pista contrária e acertou o motociclista. Com o impacto, a moto foi parar embaixo do veículo.

O motorista do coletivo fez o teste do bafômetro que não acusou a ingestão de álcool.