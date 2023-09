Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) formou nove militares no 18º Curso de Operações Especiais (COEsp) – Turma 2023. O curso, promovido pelo Batalhão de Operações Especiais (BOPE), prepara policiais para emprego de tropas em cenários hostis.

O curso teve início com um grupo de 43 alunos e contou também com a participação de três policiais vindos de outras instituições, incluindo um capitão da Brigada Militar do Rio Grande do Sul (BMRS) e dois oficiais do Grupo Especial de Segurança da Polícia de Mendoza, na Argentina.

Durante a formação, os alunos passaram por mais de 900 horas/aulas, distribuídas em 32 disciplinas, abrangendo temas que vão desde o gerenciamento de crises até ações táticas em ambientes verticais, aquáticos e até mesmo o montanhismo, mergulho e paraquedismo. Para a conclusão do curso, foi exigido um aproveitamento mínimo de 70% em todas as disciplinas.

O secretário da Segurança Pública do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira, ressaltou a importância da formação, destacando as habilidades técnicas ensinadas. “Espero que esses alunos sejam multiplicadores dos conhecimentos adquiridos ao longo dos últimos meses e que tenhamos uma tropa cada vez mais preparada para os desafios diários”, disse.

Nesse período, eles foram submetidos a uma rotina de privações, mas de intensa qualificação profissional, aprendendo técnicas de policiamento operacional de alto rendimento”, ressaltou o comandante-geral da PMPR, coronel Jefferson Silva.

Dos nove formados, são seis paranaenses e os três de fora. Os três primeiros colocados foram, nessa ordem, o 1º tenente Gabriel Chaves, o 1º tenente Jonas da Silva do Amaral e o 1º tenente Natanael Smozinski, todos do Paraná.

Eles receberam homenagens, entregues pelo comandante do BOPE, major Felipe Serbena, e o subcomandante da unidade, capitão Paulo Alexandre. O primeiro lugar ainda recebeu a “Faca Primus Inter Pares” das mãos do secretário. Todos os formados receberam seu número pessoal gravado em uma faca, remontando à tradição das Fairbairn Sykes utilizadas pelos britânicos durante a Segunda Guerra Mundial.

PRESENÇAS – A solenidade de formatura contou com a presença de diversas autoridades, incluindo o subcomandante-geral da PMPR, coronel Paulo Henrique Semmer; o chefe do Estado-Maior da PMPR, coronel Valmor Anderson Pereira; o diretor de Ensino e Pesquisa da PMPR, coronel Roberto Francisco Cardoso; o diretor de Projetos da PMPR, Erich Wagner Osternack; além de outros oficiais e praças da PMPR, da ativa e da reserva.