A caminho de um hospital, o filho que estava levando a mãe para a emergência em razão de uma parada cardiorrespiratória se envolveu em um acidente no bairro Cajuru, em Curitiba, na noite deste sábado (17). Segundo relatos da família, a vítima teria sofrido uma parada cardiorrespiratória em casa, com isso, no deslocamento para o hospital acabaram colidindo com outro veículo.

O acidente a caminho do hospital aconteceu no cruzamento da Rua dos Ferroviários e Rua da Trindade. De acordo com o tenente Lemos, da Polícia Militar do Paraná, conforme relatado por testemunhas, o condutor do veículo que estava a caminho do hospital, estava com pressa para socorrer a vítima e “no cruzamento, provavelmente por avanço de sinal algo do gênero, acabou ocorrendo a colisão”, explicou o tenente.

Lemos também afirmou que em casos de emergência é necessário manter a calma e priorizar a segurança de todos. “Sempre em primeiro lugar a segurança das pessoas que estão fazendo o socorro ou que estão em deslocamento, para não ocasionar mais vítimas”, disse.