Na manhã desta sexta-feira (04), um bombeiro, de 35 anos, sofreu umacidente a caminho do trabalho, em Londrina, norte do Paraná.

Conforme a equipe dos próprio Corpo de Bombeiros que atendeu a ocorrência, o homem perdeu o controle do veículo em uma curva da Rua Ermelindo Leão e capotou diversas vezes em uma ribanceira. O carro, um Voyage, parou com as rodas para cima dentro do córrego.

O motorista estava sozinho no automóvel e teve cortes no joelho, considerados ferimentos leves. O Voyage foi retirado por um guincho. Chovia no momento do acidente. A causa será apurada.