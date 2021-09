Escutar esta notícia Escutar esta notícia

No dia 16 de agosto, por volta das 22h12, um homem entrou no Posto Caçula, localizado no centro de Santo Antônio da Platina/PR, e em posse de arma de fogo deu voz de assalto ao proprietário e funcionário, subtraindo R$ 250 em dinheiro.

Iniciadas as investigações do caso, com o compartilhamento de informações entre policiais civis e militares, foi realizada a identificação do autor do crime, o qual tem 23 anos, é natural e Ribeirão do Pinhal/PR e já possuía passagem por roubo.

O delegado de polícia Rafael Guimarães representou pela prisão preventiva do suspeito, e com parecer favorável do Ministério Público foi decretada pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio da Platina.

No final da tarde desta quinta-feira (2), o suspeito foi preso em Ribeirão do Pinhal por policiais militares da Rocam da 4ª Companhia e conduzido para Santo Antônio da Platina onde foi recolhido na Cadeia Pública local.

O caso foi encerrado pela Polícia Civil e encaminhado ao Ministério Público para o devido processamento criminal.