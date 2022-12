Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Operação desencadeada pela Polícia Civil resultou na detenção de três pessoas pelo crime de tráfico de drogas na tarde de quinta-feira (15), em Ribeirão do Pinhal/PR.

A ação ocorreu no bairro Vila Hermínia. Investigadores de polícia monitoravam possível ponto de comercialização de drogas, quando avistaram um veículo Fiat/Pálio deixando o local com três ocupantes. Ao serem abordados, dispensaram porções de maconha e cocaína em via pública. Os policiais localizaram, além das drogas, diversas cédulas em dinheiro em poder dos abordados.

Todos registram antecedentes criminais por tráfico de drogas. A mulher, de 24 anos, que conduzia o veículo, foi encaminhada para Cadeia Pública de Santo Antônio da Platina/PR, já o homem de 26 anos, que ocupava o banco traseiro, foi levado para Cadeia Pública de Bandeirantes/PR. Por fim, um adolescente de 17 anos foi conduzido ao Ministério Público acompanhado de sua genitora.