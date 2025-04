Na noite de 11 de abril de 2025, por volta das 20h45, equipes da ROTAM do 2º Batalhão da Polícia Militar realizaram uma operação na Rua Rio Grande do Norte, no Centro de Siqueira Campos. A ação foi motivada por denúncias recorrentes sobre tráfico de drogas nas proximidades da pista de skate, local conhecido por ser frequentado por usuários de entorpecentes.

Durante a operação, os policiais observaram um suspeito adentrar uma residência e, em seguida, arremessar uma sacola plástica amarela no quintal de uma casa vizinha. Após abordagem e busca domiciliar, foram encontrados no interior da sacola 39 porções de cocaína e 18 porções de maconha, além de dois aparelhos de balança de precisão, um celular e a quantia de R$ 1.500,00.

O suspeito foi preso em flagrante e, juntamente com os materiais apreendidos, encaminhado ao Protocolo da Polícia Militar para os procedimentos legais. A operação reforça o compromisso da Polícia Militar em combater o tráfico de drogas e garantir a segurança da população.