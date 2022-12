Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um acidente envolvendo três carros terminou com duas pessoas mortas, quatro feridos graves e mais duas vítimas leves na noite de Natal, neste sábado (24), na BR-369, no Oeste do Paraná. Boa parte das vítímas não usava cinto de segurança e foi ejetada. Outras duas até usavam, mas batida foi tão violenta que equipamento rompeu e elas também foram ejetadas.

As batidas múltiplas ocorreram no quilômetro 429 da BR-369 em Juranda, cidade no Oeste do Paraná, por volta das 22h40. A rodovia ficou totalmente interditada por horas. Havia três carros envolvidos: uma Parati, um Corsa e um Golf.

Conforme levantamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Parati bateu na traseira do Corsa, que acabou saindo da pista e foi em direção ao barranco direito, até cair numa estrada vicinal ao lado da rodovia. Os dois ocupantes do Corsa não usavam cinto de segurança e foram ejetados.

O motorista do Corsa, um homem de 57 anos e morador na cidade vizinha de Mamborê, morreu no local. A passageira foi encaminhada em estado grave ao Hospital Santa Casa na cidade de Campo mourão, também na região.

Com a batida, a Parati ficou desgovernada, rodou na pista e bateu de frente com um Golf, que vinha na direção contrária. As quatro pessoas que estavam na Parati foram ejetadas do veículo. Os passageiros do banco de trás, diz a PRF, não usavam o cinto de segurança. Já o motorista e o passageiro da frente até usavam cinto, mas a batida foi tão violenta que o dispositivo arrebentou.

O condutor da Parati, um jovem de 19 anos morador de Ubiratã, morreu no local. Já entre os passageiros, todos em estado muito grave, dois foram levados ao Hospital Municipal de Ubiratã. O terceiro foi levado à Santa Casa de Campo Mourão. Já os dois ocupantes do Golf, que foi atingido de frente, sofreram apenas lesões leves.