Uma colisão frontal causou a morte de dois homens na BR-277, em Prudentópolis, região central do Paraná, na madrugada deste domingo (16). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas fatais do acidente estavam em um caminhão, com placas de Foz do Iguaçu, que se incendiou após a batida.

Conforme a apuração dos policiais rodoviários, o acidente ocorreu por volta das 3h, envolvendo ainda um Gol, com placas de Prudentópolis. Os dois veículos bateram de frente e, em seguida, o caminhão tombou na pista e pegou fogo.

O motorista do caminhão, de 38 anos, e o passageiro do veículo, de 47 anos, ficaram presos nas ferragens e morreram no local do acidente. Já o motorista do carro se evadiu do local do acidente e ainda não se apresentou à PRF para prestar esclarecimentos.

O acidente interdita totalmente a pista da BR-277 no local, já que o caminhão tombado, carregado com verduras e legumes, bloqueou totalmente as duas vias e os acostamentos. A Polícia aguarda a remoção do veículo e a limpeza da pista para liberar o tráfego.