Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem de 58 anos e o filho dele, de 20, ficaram gravemente feridos após acenderem uma churrasqueira com álcool em Piên, na região metropolitana de Curitiba.

De acordo com o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), o acidente aconteceu por volta do meio dia. Após um primeiro atendimento no Hospital Municipal de Piên, o helicóptero foi chamado.

A vítima de 58 anos sofreu queimaduras de 1°, 2° e 3° grau em extremidades superiores e inferiores. Já a vítima de 20 teve queimaduras de 1°, 2° e 3° grau em cabeça, face, olhos e vias áreas.

Pai e filho foram encaminhados inicialmente de helicóptero ao Parque Barigui e, posteriormente, de ambulância até o Hospital Evangélico, referência no atendimento de queimados.