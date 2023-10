Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A BR-277 foi interditada na manhã desta segunda-feira (2) no km 31, em Morretes, no litoral do Paraná, por causa de um acidente envolvendo cinco caminhões.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trecho bloqueado é o da pista sentido Paranaguá. Uma das faixas foi liberada, mas ainda não há previsão de liberação.

Um dos veículos envolvidos tombou na pista e derramou a carga pela rodovia. Ainda não há informação sobre feridos.