Um acidente grave foi registrado na manhã deste sábado (7), na BR-272, em Terra Roxa, no oeste do Paraná. O motorista de uma van perdeu o controle, capotou o veículo e atingiu uma árvore, que estava às margens da rodovia. Com o impacto, quatro pessoas morreram e cinco ficaram feridas.

A ocorrência registrada por volta das 11h,na altura do km 549, da BR-272, entre Umuarama e Guaíra. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atenderam o acidente e interditaram a rodovia por cerca de cinco horas. Às 16h, o fluxo de veículos foi totalmente liberado.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e transferiu os passageiros feridos para hospitais da região. As quatro vítimas que morreram não tiveram a identidade revelada. As causas do acidente devem ser investigadas.