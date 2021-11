Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um jovem de 19 anos morreu e outros dois ficaram feridos em um grave acidente no final da tarde deste domingo (21). O acidente aconteceu na PR-549, em Corumbataí do Sul, noroeste do Paraná.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, o veículo Fiat Siena, com placas de Curitiba, trafegava pela rodovia no sentido de Corumbataí do Sul para Barbosa Ferraz quando perdeu o controle e se chocou contra uma árvore.

As equipes de resgate foram acionadas e, ao chegarem ao local, identificaram que no carro estavam 3 ocupantes, todos do sexo masculino. Um jovem de 19 anos foi resgatado já sem vida.

Um rapaz de 21 anos foi encaminhado com ferimentos graves pelo helicóptero do SAMU para Maringá. Um adolescente de 17 anos sofreu ferimentos moderados e foi encaminhado ao hospital de Corumbataí do Sul através de ambulância.