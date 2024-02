Um grave acidente de trânsito registrado na noite desta terça-feira (06) tirou a vida de um motociclista na rodovia BR-369 no trecho que passa pelo município de Andirá, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 20h30 no trecho da rodovia que passa pelo município de Andirá. Um homem identificado como Edson Romano conduzia uma motocicleta que acabou batendo na traseira de uma carreta que estava parada as margens da rodovia com problemas mecânicos.

Com a violência do impacto, o motociclista sofreu ferimentos graves. Ele foi socorrido pela equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e estava sendo encaminhado ao hospital, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho da unidade de saúde.

Frente aos fatos, a equipe da Polícia Rodoviária tomou as providências cabíveis ao caso.

Fonte: http://folhaextra.com