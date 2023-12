Um grave acidente de trânsito registrado na manhã desta quarta-feira (20) deixou duas pessoas mortas e outras quatro feridas na PR-151 em Jaguariaíva, nos Campos Gerais. A colisão envolveu uma carreta e dois carros.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha Extra, o acidente aconteceu por volta das 11h00 no trecho da rodovia PR-151 que liga os municípios de Jaguariaíva a Piraí do Sul. Conforme os relatos de testemunhas, o condutor de uma VW Parati teria tentado atravessar a rodovia para acessar uma borracharia, momento em que foi atingido por uma carreta que seguia no sentido contrário. Além dos dois veículos, uma Ford EcoSporte que seguia logo atrás da carreta também se envolveu na batida.

Ainda conforme as informações divulgadas pela equipe do Corpo de Bombeiros, duas pessoas estavam na Parati morreram no local. Outras quatro pessoas que estavam na EcoSporte foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Carolina Lupion para receber atendimento médico. Não foi divulgado o estado de saúde do motorista do caminhão envolvido no acidente.

As equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Estadual e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estiveram no local prestando socorro as vítimas. O local foi isolado sendo acionadas as equipes do IML (Instituto Médico Legal) para recolher os corpos e a Polícia Civil.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.

Folha Extra