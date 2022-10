Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em uma colisão frontal entre um caminhão e uma caminhonete na tarde desta sexta-feira (14), na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Parapuã (região de Tupã – a 110 km de Marília).

De acordo com a Polícia Rodoviária, a caminhonete, com placas de Dracena, transitava sentido Parapuã – Dracena.

Por motivos a seres esclarecidos, o veículo invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o caminhão, com placas de Mendonça, que trafegava no sentido contrário.

Com o violento impacto, morreram no local a condutora da caminhonete e um dos passageiros que estava banco de trás.

Ambos seriam de Dracena. Outra ocupante, que estava do lado da motorista foi socorrida praticamente sem ferimentos. O motorista do caminhão sofreu ferimentos leves.